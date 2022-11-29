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白紙示威｜油麻地有市民穿黑衣聲援　警截查約半小時後放行

【有線新聞】有市民在油麻地聚集聲援內地白紙示威，被警方截查。
警員在永星里拉起橙帶，截查10多人，約半小時後放行。他們是響應網上號召，晚上約8時半，穿黑色衣由文明里出發，經上海街步行到永星里，部分人帶同白紙及白花等。
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