BBC記者採訪上海示威被捕　英政府傳召中國駐英大使

【有線新聞】英國政府就有英國廣播公司記者採訪上海示威期間被捕及聲稱遭毆打，傳召中國駐英大使鄭澤光。

外相祁湛明出席北約會議前指，已指示外交部召見鄭澤光；強調新聞自由是英國核心價值，記者採訪不應被滋擾或擔心受到攻擊。

在北京，外交部較早前說英方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，又質疑BBC歪曲事實、製造新聞。