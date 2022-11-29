i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月29日
兩岸國際
新聞資訊
BBC記者採訪上海示威被捕 英政府傳召中國駐英大使
【有線新聞】英國政府就有英國廣播公司記者採訪上海示威期間被捕及聲稱遭毆打，傳召中國駐英大使鄭澤光。
外相祁湛明出席北約會議前指，已指示外交部召見鄭澤光；強調新聞自由是英國核心價值，記者採訪不應被滋擾或擔心受到攻擊。
在北京，外交部較早前說英方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，又質疑BBC歪曲事實、製造新聞。
上一條影片
白紙示威｜油麻地有市民穿黑衣聲援 警截查約半小時後放行
下一條影片
泰國田徑錦標賽 港隊第二個比賽日增添2金2銀2銅
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」 有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所