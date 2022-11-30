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2022年11月30日
港聞
新聞資訊
荔枝角旅遊巴失控撞花槽 10人受傷、清醒送院
【有線新聞】荔枝角有旅遊巴失事，撞向路邊花槽，10人受傷。
多人坐在地上等候救援，救護員為傷者戴上頸箍固定頭部。接受治理後，再用擔架床送上救護車。凌晨4時許，架旅遊巴沿三號幹線、駛至美青路迴旋處期間失控，撞向路邊花槽，司機一度被困，車上12名乘客、有10人受傷，清醒送院。
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