i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月30日
港聞
新聞資訊
有議員就兩電加電費提急切質詢 梁君彥拒批
【有線新聞】立法會議員李浩然提出急切質詢，討論兩間電力公司加電費，被主席梁君彥拒絕。
梁君彥說，深感關注明年電費加幅甚大，加重市民負擔，但急切質詢必須是「急切」，以及「與公眾有重大關係」。這項議題即使日後會議才提出，都不會失去意義，加上環境事務委員會上星期已經討論過，所以不批准急切質詢。
上一條影片
荔枝角旅遊巴失控撞花槽 10人受傷、清醒送院
下一條影片
民建聯主席李慧琼確診 周二曾親身報名參選港區人大
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」 有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買