有議員就兩電加電費提急切質詢　梁君彥拒批

【有線新聞】立法會議員李浩然提出急切質詢，討論兩間電力公司加電費，被主席梁君彥拒絕。

梁君彥說，深感關注明年電費加幅甚大，加重市民負擔，但急切質詢必須是「急切」，以及「與公眾有重大關係」。這項議題即使日後會議才提出，都不會失去意義，加上環境事務委員會上星期已經討論過，所以不批准急切質詢。