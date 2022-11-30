世界盃｜卡塔爾官員承認約400外勞興建場館期間死亡

【有線新聞】負責籌辦卡塔爾世界盃的官員，承認約有400外勞在興建場館時死亡。

交付與遺產最高委員會秘書長塔瓦迪接受英國記者訪問時，坦言約有400人為世界盃工作期間死亡。委員會其後發聲明指，塔瓦迪提到與工作相關的死亡人數是發生在2014年至2020年，涉及8個體育館、17個非競賽場館等。

這個數字遠遠超過，當局早前公布的40名工人參與建造和翻新體育場館時死亡。當中37人死於心臟病、3人死於工作場所。