海關與內地簽訂認可經濟營運商合作備忘錄

【有線新聞】本港海關與內地海關簽訂深化粵港澳大灣區認可經濟營運商計劃合作備忘錄。

海關關長何珮珊在商務及經濟發展局局長丘應樺見證下簽署備忘錄，海關認可經濟營運商計劃AEO已有近80間本地公司獲認證，合共為7,900億元貨品提供減少查驗、優先清關等便利。政府在今年8月亦與印尼簽訂AEO互認安排，至今與香港簽訂這安排的經濟體有13個，當中八個是一帶一路沿線國家或地區。