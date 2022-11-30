七一刺警後自刺亡　梁健輝死因研訊今召開　受傷警供稱不知為何受襲

【有線新聞】去年七一刺警案疑兇梁健輝的死因研訊召開，傳召受傷警員及死者親屬作供，又讀出在場網媒記者的供詞，預計研訊六日。

庭上讀出案發當日在現場拍攝的網媒女記者供詞，她當時正在直播，一名身高約1.8米男子與她擦身而過，隨後一名警員倒地，多名警員衝前制服該男子，之後她拍攝到梁健輝身上有血倒地。

受傷的警員蘇敬祖作供指，當晚在銅鑼灣崇光百貨附近巡邏，十時左右看到有黑色人影行近，以為是途人經過，對方愈行愈近、右手持刀刺向他的左背近膊頭位置，他感到刺痛後跑開、要求支援。他說不認識對方，不知為何受襲。

另一名網媒男記者的供詞說，聽到有人大叫：「不要動、放低武器。」。他見到兩名警員擎槍，梁健輝退後、左胸流血倒地，掉下一把長8至10吋的刀。

梁健輝的親屬作供指，梁健輝性格內向、思想成熟，在澳洲畢業後回港，因求職問題與家人關係變差，甚少見面，不知道他的近況，沒有聽過他表達政治立場，不察覺他有自殺傾向或財政困難。

庭上展示梁健輝的記事簿影印本，寫有批評警方的字眼，質疑警方在721事件後沒有資格維持治安，親屬確認似是梁健輝筆跡。

去年7月1日，梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外用刀刺傷警員後再刺向自己胸口，送院後不治。死因研訊將傳召十五名證人，警方已向死因庭提交證物，包括附近商場閉路電視片段。