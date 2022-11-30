中央政法委：堅決打擊敵對勢力滲透破壞活動

【有線新聞】中央政法委強調，要堅決打擊敵對勢力滲透破壞活動。

新華社報道，政法委書記陳文清周一主持召開全體會議，強調要堅決維護國家安全和社會穩定，要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決民眾實際困難，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動和擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

上周新疆烏魯木齊大火導致最少十人死亡，觸發連日來多個城巿都有民眾上街悼念，並表達對防疫措施的不滿。