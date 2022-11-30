黎智英案｜梁愛詩撰文支持終院裁決　稱本地律師國安法經驗不比外國多

【有線新聞】前律政司司長基本法委員會前副主任梁愛詩撰文，支持終院在黎智英案裁決，並問到如要求釋法要釋哪一條。

梁愛詩在文中說，基本法保障香港居民依法辯護及選擇律師等權利，而基於國家安全，這些自由可受限制。根據國安法，法庭組成及檢控人員等均有規定，但對辯護人員沒有特別要求，梁愛詩說，香港法庭對聘請外國大律師來港參與訴訟有一套成熟原則，認為應按國安法第41條以本地法律辦理，又反問有人質疑英國律師不懂國安法，香港大律師又有多少經驗，畢竟國安法案件在其他國家總比香港多。