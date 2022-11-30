屯門地改劃建簡約公屋　區議員斥犧牲居民利益　本土研質疑造價高於傳統公屋

【有線新聞】簡約公屋兩幅屯門地提供7,000個單位，其中一個選址是體育館用地，有議員批評改劃用途犧牲居民利益，單位造價亦被質疑高於傳統公屋，房屋局說兩者成本相若。

這裏是菁田邨，（原本）居民可以一直行到樓下可以去到體育館，現在沒辦法，只有簡約公屋。屯門區議員黃丹晴兩年前與政府部門視察過這幅地，當時明確說建體育館。

屯門區議會副主席黃丹晴：「是否應該考慮現有居民需要，而非為了達成KPI而犧牲了原本應有的承諾、應有居民利益。為何兩年政策大轉變而失去體育館，對已入伙居民是否不公平呢？」

區內另一幅簡約公屋政府地，在屯門輕鐵青松站旁邊，另外兩幅是私人地分別在元朗錦繡花園旁邊以及上水蓮塘尾。

3萬個單位設計與建築費大約268億元，除開每個單位成本89萬元；傳統公屋單位，每個建築成本只是65萬元。本土研究社研究員黃肇鴻：「如果貴那麼多，65萬元對90萬元，市民是很有意見的，因為傳統公屋建成後壽命至少數十年，但簡約公屋只有5年。」

房屋局局長何永賢：「簡約公屋和過渡性房屋價錢相若，因為兩類建築物建造方法都是同類，但不要忘記簡約公屋今次有很多地，希望用盡地建高一些，16至18層。」

首批4幅簡約公屋選址都在新界區，何永賢說正物色其他市區地，如果市民認為很遠，當局會考慮改善交通配套。