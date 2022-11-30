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2022年11月30日
港聞
新聞資訊
白紙聲援｜鄧炳強籲勿受唆擺：屬顏色革命雛型 舉「濫權」、「獨裁」或違國安法
白紙聲援｜鄧炳強籲勿受唆擺：屬顏色革命雛型 舉「濫權」、「獨裁」或違國安法
【有線新聞】保安局局長鄧炳強指，近日有人舉「白紙」聲援內地示威是社會不穩的先兆，
保安局局長鄧炳強：「再次『顏色革命』的雛型，留意到有人刻意去找社會矛盾事件，然後煽動、分化，有人刻意組織人上街，以大專院校作為基地，使用相同的道具。這些人下一步會出版抗爭手冊，作主題曲、製造大量假新聞和假消息，抹黑中央、政府和執法人員，不久會佔領街頭，用暴力投擲汽油彈，再次蹂躪大學校園，更可能有大型暴動，令社會一片混亂。留意好多舉起的紙寫濫權、領袖下台、獨裁、革命，有機會違反國安法及危害國家安全，不要受人唆擺。」
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