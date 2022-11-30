i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月30日
港聞
新聞資訊
山頂獨立屋失竊 損失約20萬元財物
【有線新聞】山頂一間獨立屋失竊，損失約20萬元財物。
獨立屋在山頂道，50歲男住客近期搬入，下午一時左右回家，發現擺放於洗手間一個袋內的15萬現金及約值5萬元結婚戒指不見了，於是報警。
警方到場調查，發現大門和保安設施均無損毀，案件列作盜竊案處理。
上一條影片
香港壁球公開賽 「一姐」蘿雲歌雅闖八強
下一條影片
19年西灣河開槍案 周柏均、胡子鍵企圖搶槍等罪成 判囚六年
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」 有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所