山頂獨立屋失竊　損失約20萬元財物

【有線新聞】山頂一間獨立屋失竊，損失約20萬元財物。

獨立屋在山頂道，50歲男住客近期搬入，下午一時左右回家，發現擺放於洗手間一個袋內的15萬現金及約值5萬元結婚戒指不見了，於是報警。

警方到場調查，發現大門和保安設施均無損毀，案件列作盜竊案處理。