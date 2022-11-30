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山頂獨立屋失竊　損失約20萬元財物

【有線新聞】山頂一間獨立屋失竊，損失約20萬元財物。
獨立屋在山頂道，50歲男住客近期搬入，下午一時左右回家，發現擺放於洗手間一個袋內的15萬現金及約值5萬元結婚戒指不見了，於是報警。
警方到場調查，發現大門和保安設施均無損毀，案件列作盜竊案處理。
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