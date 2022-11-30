美國發表中國軍力年度報告　料2035年中國將擁1,500核彈

【有線新聞】美國國防部發表中國軍力年度報告，預計中國在2035年前會擁有1,500枚核彈，比現時多約三倍。報告亦提及台灣問題，列舉解放軍可能採取的軍事行動。

美國國防部發表《中國軍力報告》，指中共在過去一年經常以解放軍作為治國工具，推動國家策略及在全球的野心，並在印太地區採取越來越危險，脅迫及進取的行動。

報告指中國過去一年135次試射彈道導彈，除去俄烏衝突，比其他國家的總和還要多，又估計中國現時有約400枚核彈，比兩年前多一倍。若以現時速度發展下去，估計到2035年中國將有1,500枚核彈。

美國國防部發言人賴德：「面對的挑戰是數量越發大增，越發令人擔心地區會越發不穩。因此我們絕對希望從確保地區、全球穩定的角度來看，要保持開放溝通令事態透明，讓我們明白背後的意圖。」

報告指出中國軍方繼續研發太空武器，將推動相關技術，為地區軍事衝突中阻止外部干預的其中一個方法。

報告亦有談及台灣問題，指中方可能會繼續增加軍事壓力，並在外交、資訊及經濟等方面施壓，企圖迫令兩岸統一。同時列舉解放軍可能採取的軍事行動，由海空封鎖至全面的海空侵略，以控制及侵佔部分外島或整個台灣。