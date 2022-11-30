中大研人工智能偵測阿茲海默症　「眼底相」分析準確率愈八成

【有線新聞】中大研發全球首個人工智能系統，以「眼底相」偵測阿茲海默症，準確度達八成四。

研究團隊以近13,000張「眼底相」研發及測試新系統，相片來自640多名阿茲海默症患者及3,200多名認知功能正常人士。由於眼底有中樞神經系統，唯一可以直接觀察的血管和神經線，拍攝「眼底相」可以分析有否出現阿茲海默症病變。團隊希望系統一年內可以在臨床使用，篩查高危個案，做預防和治療。