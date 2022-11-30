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浸大傳理學會發文談「理大圍城三周年」　遭校方嚴正訓誡　即日起停運

【有線新聞】浸大傳理學會發表以「理大圍城三周年」為題的帖文，校方發聲明表示極度遺憾，傳理學會宣布暫停運作。
浸大傳理學會在社交平台宣布即日起暫停運作。校方發聲明表示2019年示威者佔領理大事件，涉及暴力和違法行為，不少涉事者已被定罪，受到法律制裁，大學尊重言論自由，惟任何試圖混淆視聽，刻意渲染有關事件的言論，有違大學以至社會整體的守法意識和道德價值，已嚴正訓誡；同時即日起至明年二月底，取消傳理學會使用由校方提供的電郵以及校內所有設施的權利，並禁止以浸大名義舉行任何活動。
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