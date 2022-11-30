i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月30日
兩岸國際
新聞資訊
印美於中印邊境高海拔山區進行聯合軍演
【有線新聞】印度與美國於鄰近中印邊境山區舉行聯合軍事演習。
兩軍士兵從直升機游繩而下模擬執行搜救行動，攻入建築物制服武裝分子，印度國防部指這次演習側重於監視、崎嶇地形作戰等技能，又用訓練過的老鷹截擊無人機，本年度代號「準備戰爭」的演習於印度北部高海拔山區舉行，距離中印實質控制線約100公里。中印兩軍2020年曾在班公湖附近衝突，造成士兵死傷。美國有智庫分析近月拍攝的衛星圖片，指解放軍於班公湖附近新建一座軍事基地，有雷達站和橋樑，顯示有意長期於當地駐軍。
上一條影片
浸大傳理學會發文談「理大圍城三周年」 遭校方嚴正訓誡 即日起停運
下一條影片
米埔檢黑臉琵鷺屍體 對H5N1病毒呈陽性
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」 有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買
Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所