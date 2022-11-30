印美於中印邊境高海拔山區進行聯合軍演

【有線新聞】印度與美國於鄰近中印邊境山區舉行聯合軍事演習。

兩軍士兵從直升機游繩而下模擬執行搜救行動，攻入建築物制服武裝分子，印度國防部指這次演習側重於監視、崎嶇地形作戰等技能，又用訓練過的老鷹截擊無人機，本年度代號「準備戰爭」的演習於印度北部高海拔山區舉行，距離中印實質控制線約100公里。中印兩軍2020年曾在班公湖附近衝突，造成士兵死傷。美國有智庫分析近月拍攝的衛星圖片，指解放軍於班公湖附近新建一座軍事基地，有雷達站和橋樑，顯示有意長期於當地駐軍。