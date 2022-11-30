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2022年11月30日
港聞
新聞資訊
米埔檢黑臉琵鷺屍體 對H5N1病毒呈陽性
【有線新聞】米埔一隻黑臉琵鷺屍體，驗出H5N1禽流感病毒。
漁護署說日前在米埔自然護理區發現一隻黑臉琵鷺屍體，檢走化驗後證實對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。發現雀屍地點三公里範圍內沒有雞場，會加強禽流感監控，留意本地活家禽農場及批發市場的情況。黑臉琵鷺是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。
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