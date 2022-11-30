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2022年11月30日
港聞
新聞資訊
醫管局明起推措施應對冬季流感高峰 普通科門診名額增18000個
【有線新聞】醫管局為應對冬季流感高峰期，明日起啟動應變措施。
醫管局向各聯網調撥資源，按服務需求增設臨時病床，普通科門診名額會額外增加18,000個，在聖誕節、農曆新年及復活節假期，會加多3間診所提供服務。
醫管局呼籲市民接種疫苗，預防流感和新型肺炎。
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