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醫管局明起推措施應對冬季流感高峰　普通科門診名額增18000個

【有線新聞】醫管局為應對冬季流感高峰期，明日起啟動應變措施。
醫管局向各聯網調撥資源，按服務需求增設臨時病床，普通科門診名額會額外增加18,000個，在聖誕節、農曆新年及復活節假期，會加多3間診所提供服務。
醫管局呼籲市民接種疫苗，預防流感和新型肺炎。
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