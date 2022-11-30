警製詐騙二維碼扮送機票、半月30萬人中招　籲市民慎防騙案

【有線新聞】今年首九個月有近兩萬宗詐騙案，比去年同期多一倍多，佔整體罪案40%。警方展開「反詐騙大測試」，用另類手法警惕市民小心受騙。

送免費機票那麼好？掃描後，機票就沒有了，有的是警方「反詐大測試」網站

的防詐騙資訊。第一階段這四款在全港各區展示，近兩星期就有30萬人掃過。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣：「我們希望市民從第一身的感覺，在街上看到線上及線下有這麼多吸引的二維碼，掃描之後發覺，原來世界不會有那麼大的蛤蟆滿街跳。」

跳動只有騙案數字，今年首九個月詐騙案有近兩萬宗，佔整體罪案近四成，當中網購騙案佔最多、有6,000多宗，比去年同期多四成，而升幅最大是網上求職騙案，多逾兩倍、有2,000多宗。

商業罪案調查科高級警司曾雅詩：「因為經濟真是低迷，很多時候大家除正職外，可能也不是很穩健，可能也需要一些外快。很多時有一些求職的方法告訴你，很多時候我們看到受害人都會嘗試，特別是他們覺得在家工作，日賺千元及毋須經驗，這些是很吸引的說話。」

第二階段，警方安排五輛宣傳車，周四起一連三日到全港各區，向市民推廣防止受騙資訊。