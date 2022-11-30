江澤民逝世︱港區人大胡曉明：相識多年　對離世感突然、傷心

【有線新聞】「電梯大王」胡法光的兒子、港區人大胡曉明說與中共前總書記江澤民相識多年，對他離世感到突然和傷心。

港區人大代表胡曉明港區人大代表：「與江主席關係較密切，他與我父親是好朋友，亦是上海交通大學的校友，所以在上海和北京都得到江主席很多照顧，但是人生在世終須一死。早幾個月我爸爸先走一步，江主席都與他可能在另一個世界見面，希望他可以安息、一路好走。」