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子宮頸癌疫苗接種建議更新　科學委員會建議為女中學生補種

【有線新聞】衞生防護中心轄下科學委員會更新子宮頸癌疫苗接種建議，免疫功能正常、15歲或以上人士可由接種三劑改為兩劑。
疫苗可預防疾病科學委員會檢視最新數據後，建議政府為18歲以下的女中學生補種子宮頸癌疫苗。另外，免疫功能正常、15歲或以上人士可由接種三劑改為兩劑；9至14歲維持接種兩劑的安排；免疫力弱人士應接種三劑疫苗。委員會現階段亦不建議將男童接種子宮頸癌疫苗納入恆常接種計劃。
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