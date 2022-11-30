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2022年11月30日
港聞
新聞資訊
江澤民逝世︱李家超代表特區向家屬致以深切慰問 梁君彥：深切哀悼
【有線新聞】行政長官李家超及立法會主席梁君彥發聲明哀悼江澤民。
李家超說江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，「三個代表」重要思想的主要創立者，開創國家全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，堅持和平統一、一國兩制方針，實現香港、澳門順利回歸，貢獻偉大，代表香港特別行政區向江澤民的家屬致以深切慰問。
立法會主席梁君彥亦表示深切哀悼，讚揚江澤民對香港回歸祖國有莫大貢獻，任內關愛香港，多次來港視察、接觸各界，了解民情及發展。
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