牛頭角上邨50歲婦倒斃住所　25歲兒涉謀殺被捕

【有線新聞】牛頭角上邨發生懷疑謀殺案，一名女子倒斃屋內，頸部有傷痕，死者兒子涉嫌謀殺被捕。

警方鑑證科人員到場蒐證，消息指一名護士下午4時許到常榮樓一個單位探訪病人，對方拒絕開門，消防破門入屋，發現一名50歲女子倒臥床上，頸部有明顯傷痕，當場證實死亡。警方調查後拘捕死者的25歲兒子，將他送院檢查，據了解疑兇有精神病記錄。