灣仔奪命火｜兩死者為親戚關係　其中一人全身燒焦胸口有刀傷　起火原因有可疑

【有線新聞】灣仔駱克道有住宅單位起火，兩名男子死亡，身體嚴重燒傷及有刀傷，警方相信兩人是親戚。現場發現兩罐助燃劑，起火原因有可疑，暫列作火警及屍體發現案調查。

現場是駱克道金樂大廈6樓一個單位，凌晨3時許起火，火光熊熊。觀眾提供片段見到，不斷有黑煙由單位冒出。消防架起雲梯射水灌救，其後救出一名男子，救護員用布遮蓋他的身體，又用自動心外壓機替他急救。一名女子吸入濃煙後不適，送上救護車治理。消防在起火單位的睡房發現一名89歲男子、全身燒焦，當場證實不治，又在洗手間發現一名男子，送往律敦治醫院後亦證實不治，警方說相信兩人是親戚關係，火警有可疑。

灣仔警區助理指揮官冼國明 ︰「死者一（89歲男子）除了（身體）燒焦外，胸口亦有兩厘米被利器割傷的傷痕，而死者二同樣地在近胸口位置有一厘米傷痕，我們找到兩罐助燃劑，用兩個鐵罐裝着，究竟是人為還是意外，稍後我們調查有較詳盡科學鑑證及相關證據才有較有信心的結論。」

行動中消防共派出兩隊煙帽隊開一條喉灌救，用約一小時將火救熄。警方在案發大廈的大門附近拉起封鎖線，現場有警員駐守，居民要回家或外出都要經警員批准。