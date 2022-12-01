返回
按輸入鍵開始搜尋
伊斯蘭國公布領袖哈桑於戰鬥中死亡　已選出繼任人
【有線新聞】極端組織伊斯蘭國公布，領袖哈桑於戰鬥中死亡，並已選出繼任人。
伊斯蘭國發言人指，哈桑是與「真主的敵人」作戰時陣亡，同時宣布新領袖為「經驗豐富的聖戰士」侯賽因，無透露身份背景詳情。美軍發聲明透露，哈桑是在10月中於敘利亞西南部遭當地反對派部隊擊斃，美軍無參與行動，這次亦是伊斯蘭國不足一年內再有領袖被擊殺身亡。今年2月，當時組織領袖庫雷希，在敘利亞遭美軍擊斃。
上一條影片 韓國滑雪7間高CP酒店　露天溫泉／免費汗蒸幕／有廚房／家庭公寓　最平$447｜附交通方法
下一條影片 大阪10間新開幕酒店　鄰近地鐵站／家庭公寓／日式風格／寬敞房間　最平$76包2大2小入住
客戶服務