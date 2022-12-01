伊斯蘭國公布領袖哈桑於戰鬥中死亡　已選出繼任人

【有線新聞】極端組織伊斯蘭國公布，領袖哈桑於戰鬥中死亡，並已選出繼任人。

伊斯蘭國發言人指，哈桑是與「真主的敵人」作戰時陣亡，同時宣布新領袖為「經驗豐富的聖戰士」侯賽因，無透露身份背景詳情。美軍發聲明透露，哈桑是在10月中於敘利亞西南部遭當地反對派部隊擊斃，美軍無參與行動，這次亦是伊斯蘭國不足一年內再有領袖被擊殺身亡。今年2月，當時組織領袖庫雷希，在敘利亞遭美軍擊斃。