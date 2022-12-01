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江澤民逝世｜普京形容是俄羅斯好友　岸田文雄讚揚推進改革開放
【有線新聞】多國就江澤民逝世致哀。
俄羅斯總統普京形容江澤民是俄羅斯的好友，對兩國關係作出無價貢獻，將永遠銘記這位權威政治家及出色人物。日本首相岸田文雄則表示由衷哀悼，讚揚江澤民推進改革開放政策，對中國發展作出貢獻。1998年落實中方元首首次正式訪日，為推進日中關係帶來重要成果。
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