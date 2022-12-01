黎智英案押後至本月13日　律政司冀法庭尊重人大釋法權力

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，原定今日在英國御用大律師Tim Owen代表抗辯下開審，法庭因應人大常委會將會就海外大律師能否參與國安法案件的問題釋法，押後至本月13日再處理。辯方在庭上說入境處拒絕了Tim Owen就這宗案件的工作簽證申請。

黎智英由囚車押送到高等法院，警員荷槍實彈戒備。他與蘋果日報三間相關公司被控串謀勾結外國勢力、危害國家安全及串謀發布煽動刊物，黎智英聘用的英國御用大律師Tim Owen沒有到庭。辯方在庭上透露，Tim Owen本身因為另一宗刑事案獲得工作簽證來港，他申請延長簽證代表黎智英抗辯被入境處拒絕，但他會繼續留在香港在該宗刑事案當法律代表。律政司申請押後七日，說人大常委會釋法將決定海外大律師可否參與國安法案件，影響被告的法律代表希望法庭尊重人大釋法的權力，辯方沒有反對。

三名指定法官認為押後七日都不夠時間讓人大處理，律政司說相信人大會接納特區政府的請求，並盡快訂出釋法的時間表。法庭決定押後至本月13日開庭處理，並指示控辯雙方提交明年的日程，看看哪些日子有空，再決定審訊日期。