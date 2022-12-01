江澤民逝世︱梁振英發文哀悼　稱江澤民始終關心香港

【有線新聞】全國政協副主席梁振英在社交網站發文哀悼江澤民。

梁振英說香港回歸祖國後過渡期的關鍵時刻，在江澤民親自關懷和指導下，香港克服了種種困難障礙，如期按照《基本法》規定成立香港特別行政區和第一屆政府，落實一國兩制、港人治港、高度自治，為祖國和平統一大業踏出重要的第一步。香港特區成立後，江澤民始終關心和支持香港的社會經濟發展，維護香港長期繁榮穩定，並通過內地改革開放和社會主義現代化建設，為香港社會提供新的和更大的發展空間。