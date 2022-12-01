城市售票網新系統座位表可放大縮小　手續費九元

【有線新聞】城市售票網中午推出新售票系統。

網站換了新版面，系統由內地網上娛樂平台貓眼提供，市民購買節目門票可以放大縮小座位表，檢視位置及價錢等，同一時段可容納的購票人數由以往二千人增至二萬人。新系統支援更多電子支付方式，除了信用卡、支付寶、微信支付及轉數快，每張門票手續費為9元，康文署同時推出全新手機應用程式，各表演場地及博物館都有全新自助售票機。