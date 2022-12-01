科學委員會討論二價疫苗或作第三針　商討安排安老院舍接種

【有線新聞】衞生署轄下聯合科學委員會開會討論復必泰二價疫苗會否作為第三針，其中一個委員會主席劉宇隆說，亦會討論是否安排安老院舍接種二價疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆︰「集中商討長者在安老院舍的事項，要如何跟進，再看看他們本月的情況是如何。當然二價疫苗來了，都會針對二價疫苗去審視一下使用情況，題目會集中在二價疫苗在安老院舍應如何使用，大概都是循這個方向。」