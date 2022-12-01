返回
按輸入鍵開始搜尋
大角咀海富苑謀殺案　疑兇疑飲通渠水送院　延至今早不治
【有線新聞】星期二大角咀海富苑謀殺案，受傷疑兇延至早上不治。
51歲疑兇懷疑畏罪飲通渠水獲救送院，延至早上不治。星期二傍晚，他與死者在海富苑單位懷疑因為感情糾紛爭執，涉嫌用刀襲擊對方致死，及後爬出窗外並飲通渠水，消防員將他救起，警方列謀殺及自殺案處理。
上一條影片 科學委員會討論二價疫苗或作第三針　商討安排安老院舍接種
下一條影片 江澤民逝世︱中聯辦設靈堂　特首官員等三鞠躬禮致祭　市民排隊弔唁
客戶服務