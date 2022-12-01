大角咀海富苑謀殺案　疑兇疑飲通渠水送院　延至今早不治

【有線新聞】星期二大角咀海富苑謀殺案，受傷疑兇延至早上不治。

51歲疑兇懷疑畏罪飲通渠水獲救送院，延至早上不治。星期二傍晚，他與死者在海富苑單位懷疑因為感情糾紛爭執，涉嫌用刀襲擊對方致死，及後爬出窗外並飲通渠水，消防員將他救起，警方列謀殺及自殺案處理。