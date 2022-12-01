三女子注射肉毒桿菌後疑中毒　「詩凝美容」四人涉無牌行醫被捕

【有線新聞】三名女子在詩凝美容注射肉毒桿菌後懷疑中毒，警方拘捕四人。

其中兩名被捕女子被押返在佐敦的詩凝美容調查，探員取走一批證物，至今先後有三人在詩凝美容注射肉毒桿菌後懷疑中毒，警方以涉嫌無牌行醫拘捕一男三女。衞生防護中心設立熱線，呼籲曾在詩凝美容注射肉毒桿菌毒素，並出現中毒病徵的人，例如眼瞼下垂、重影或視力模糊等致電2125 2372與中心聯絡，評估情況及跟進。