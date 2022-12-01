習近平接見歐洲理事會主席　冀歐盟建立正確對華認知

【有線新聞】國家主席習近平接見訪華的歐洲理事會主席米歇爾。

習近平指米歇爾訪華正值中共二十大結束後不久，體現歐盟發展對華關係的良好意願，中歐之間無根本戰略分歧和衝突，強調中方「不會搞制度輸出」，希望歐盟建立正確的對華認知；又指中歐文化和發展有差異，應妥善管控分歧，不干涉對方內政。

習近平又肯定已故前國家主席江澤民推動中歐各領域合作，中方會繼承他的遺志。米歇爾代表歐盟對江澤民逝世表示沉痛哀悼，他指中歐應加強直接對話合作，減少誤解誤判，並繼續推動歐中投資協定。