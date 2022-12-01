長棍法包列非物質文化遺產　教科文組織：分享和歡樂的代名詞

【有線新聞】法國長棍麵包躋身非物質文化遺產名錄，聯合國教科文組織盛讚這款風行過百年的平民食物，不僅是法式生活的元素，還代表分享及歡樂。

聯合國教科文組織宣布「法國長棍麵包的手藝和文化」，入選非物質文化遺產名錄一刻，在摩洛哥出席會議的法國代表紛紛揮舞「法棍」慶祝。教科文組織形容這款極具代表性的麵包是法國日常及飲食的基本元素，是「分享和歡樂的代名詞」，傳承這些手藝和習俗至關重要。

正出訪美國的法國總統馬克龍，收到消息後亦立即在當地使館慶祝。馬克龍：「無可比擬的，它為甚麼好吃？因為無人分到專利，因為是手把手的傳承，因為法包是無可比擬的。」

在千變萬化的法式麵包中，長棍麵包有嚴格限制，傳統約長80厘米、重250克，材料只有麵粉、水、鹽、酵母。麵團要在攝氏4至6度之間靜置15至20小時才入烤爐，溫度和濕度的拿捏正是師傅手藝所在。馬克龍形容它是日常生活中「250克的魔法和完美」。

一個只售1歐元、即約8港元，法國每年賣出近60億個法棍，即每天1600萬個。烘焙工會主席形容法國小孩長大首次幫家中購物便是買長棍麵包，到老時每天難得的出門交際也是買長棍麵包；希望今次申遺成功有助刺激國內日漸萎縮的傳統烘焙業，保存法國手藝。