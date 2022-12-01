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都大物理治療中心啟用　服務涵運動創傷、新冠康復者肺部治療
【有線新聞】都會大學物理治療中心啟用，預計每年服務約3000人次。
中心提供的物理治療服務包括肌肉、骨骼、神經系統、運動創傷等，另外亦有復康服務，包括新型肺炎康復者肺部治療以及淋巴水腫治療等，預計每年可以服務約3000人次。都大的物理治療系學生亦可以在中心實習。
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