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菲總統小馬可斯指將尋求途徑開發南海石油
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2022年12月01日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】菲律賓總統小馬可斯指，即使菲中政府未達成共識，亦會尋求開發南海天然資源。
小馬可斯上周接見到訪的美國副總統賀錦麗，賀錦麗重申支持南海仲裁案裁決。小馬可斯最新表示，菲律賓有權於爭議水域開採屬於菲方的石油，他認為與中國的主權爭議難以移除，可能要透過官方以外的途徑解決。菲律賓外交部8月表示，願意與中方就開採石油談判，但協議必須合乎菲律賓法律。菲方的能源公司早前獲當局批准，在禮樂灘開採石油，並與中國海洋石油商討合作，不過最終因菲中爭議而告吹。
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