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西班牙首相及軍事外交機構接連收郵件炸彈
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2022年12月01日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】西班牙首相桑切斯及至少四個軍事及外交機構收到郵件炸彈，美國使館亦收到相似的可疑郵件。
當局召開記者會交代，相信炸彈由境內寄出，但調查仍在初步階段，未知責任誰屬。首相辦公室及國防部這兩周分別收到郵件炸彈，安全引爆，烏克蘭大使館、馬德里郊區的空軍基地及向烏克蘭提供武器的軍火公司，日前亦收到炸彈，所有炸彈裝置相似。烏克蘭外長庫列巴形容是恐怖襲擊，俄羅斯駐西班牙大使館譴責威脅及恐怖主義行為。
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