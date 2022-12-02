電騙按年增一倍、網上求職騙案增六倍　警方多區向長者宣傳訪騙

【有線新聞】警方今年首九個月接獲1,687宗電話騙案，按年增加一倍多。

警方到多區向長者宣傳防騙信息，電話騙案當中最多是假冒官員來電，年紀最大的受害者86歲，一個月內損失194萬元。至於網上求職騙案有二千多宗，涉款超過3億元，按年增加六倍多