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電騙按年增一倍、網上求職騙案增六倍　警方多區向長者宣傳訪騙
【有線新聞】警方今年首九個月接獲1,687宗電話騙案，按年增加一倍多。
警方到多區向長者宣傳防騙信息，電話騙案當中最多是假冒官員來電，年紀最大的受害者86歲，一個月內損失194萬元。至於網上求職騙案有二千多宗，涉款超過3億元，按年增加六倍多
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