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單日確診再破萬 梁子超料未來兩周見頂
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2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新型肺炎單日確診再度破萬，呼吸系統專科醫生梁子超相信未來兩星期或會見頂。
梁子超：「BA.5、4反彈溫和，之前最高是25%，現在跌至3%，如果趨勢持續，可能接下來兩個星期有機會見頂。我們群體免疫仍然會保護大部分人，污水陽性比例升幅高，相對確診個案高，反映病毒在社區流行，令很多人受暴露，是遠高於現在確診數目。」
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