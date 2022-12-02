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江澤民逝世｜金正恩向習近平致唁電
江澤民逝世｜金正恩向習近平致唁電
【有線新聞】北韓領袖金正恩就江澤民逝世，向國家主席習近平致唁電。
朝中社報道，金正恩表示深切哀悼，稱江澤民誠心誠意地支持和聲援北韓，為鞏固和發展朝中友誼作出積極努力，雖然江澤民逝世，但他的業績永垂不朽。希望中國共產黨、政府及人民克服喪失的悲痛，在習近平的領導下，於社會主義現代化事業中取得更大成就。
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