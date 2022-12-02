三鐵三路｜今起公眾諮詢至明年3月

【有線新聞】施政報告提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路，今日起諮詢公眾。

三條鐵路中，其中港深西部鐵路香港段長8公里，由洪水橋出發連接深圳前海。中鐵線全長約16公里，由元朗錦田連接現有的九龍塘站，將軍澳南延線就會由康城站向南伸延，接駁至將軍澳第137區。另外三條主要幹道包括由天水圍連接羅湖南的北都公路、沙田繞道和將軍澳油塘隧道，「三鐵三路」的公眾諮詢會到明年3月。