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類鼻疽｜長沙灣七旬婦上周確診 家人9月曾染病
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2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】過去一星期，多一人確診感染類鼻疽。
該名70歲、患有糖尿病的女子住在長沙灣元州街，上月中頭暈和發燒，到明愛醫院求診發現肺部感染，她仍然留院、情況穩定。她有家人曾在9月中確診，由於類鼻疽潛伏期可長達數月，不排除他們早前共同暴露於受污染的環境而受感染。
今年至今共錄得38宗個案，其中22宗住在深水埗區。
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