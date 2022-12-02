類鼻疽｜長沙灣七旬婦上周確診　家人9月曾染病

【有線新聞】過去一星期，多一人確診感染類鼻疽。

該名70歲、患有糖尿病的女子住在長沙灣元州街，上月中頭暈和發燒，到明愛醫院求診發現肺部感染，她仍然留院、情況穩定。她有家人曾在9月中確診，由於類鼻疽潛伏期可長達數月，不排除他們早前共同暴露於受污染的環境而受感染。

今年至今共錄得38宗個案，其中22宗住在深水埗區。