粉嶺六旬男買叉燒與店員爭執　持刀傷人判囚12周

【有線新聞】一名男子買叉燒持刀與店員爭執，承認傷人及管有攻擊性武器，判監12星期。

案發今年4月，61歲被告劉艷波在粉嶺雍盛苑街市買叉燒時，與店員爭論是「肥叉」還是「瘦叉」，他離開後持刀折返、指向店員，店員拿出湯勺、雙方對峙。被告承認傷人及管有攻擊性武器，裁判官說被告受傷是咎由自取，考慮他年事已高、酒後衝動，判監12星期。