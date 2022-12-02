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粉嶺六旬男買叉燒與店員爭執 持刀傷人判囚12周
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2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名男子買叉燒持刀與店員爭執，承認傷人及管有攻擊性武器，判監12星期。
案發今年4月，61歲被告劉艷波在粉嶺雍盛苑街市買叉燒時，與店員爭論是「肥叉」還是「瘦叉」，他離開後持刀折返、指向店員，店員拿出湯勺、雙方對峙。被告承認傷人及管有攻擊性武器，裁判官說被告受傷是咎由自取，考慮他年事已高、酒後衝動，判監12星期。
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