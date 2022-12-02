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芬蘭總理馬林憂其他國家效法俄羅斯開戰
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2022年12月02日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】芬蘭總理馬林警告，一旦俄羅斯在俄烏戰爭取勝，將會有其他國家效法。
馬林到訪澳洲，與總理阿爾巴內塞會面，商討加強外交及商貿聯繫，是首位到訪澳洲的芬蘭總理。馬林在一個智庫演說時，說芬蘭申請加入北約是因為不想再與俄羅斯開戰，批評俄羅斯入侵烏克蘭，殘忍地襲擊平民，警告一旦俄羅斯獲勝，將會有其他國家效法，呼籲各國減少依賴持不同價值觀的國家。馬林又說只要中國願意，中國可以擔當重要的角色，停止這場戰爭，她又同時提醒不能只寄望中國，歐洲亦應變得更強大。
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