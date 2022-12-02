西安住宅起火五死三傷　有高層居民爬出窗外逃生

【有線新聞】陝西西安有住宅起火，造成五人死亡、三人受傷。當局正調查起火原因。

網上片段可見，住宅的頂層冒出大量濃煙。有居民跑到天台逃生，有人更爬出單位窗外等待救援，低層甚至有居民跳窗。

事發在星期四下午1時許，西安未央區一幢住宅發生火警，當局指經過調查，發現一樓大廳、走廊以及樓梯有雜物起火，濃煙迅速向上蔓延。

消防員到場灌救，約半小時後將火撲滅，救出八名被困居民。其中五人送院搶救無效死亡，另外三人受傷。初步估計火場面積大約有25平方米。

另有網上流傳片段看到，小區的附近街道有車輛懷疑違例停泊，導致消防車無法駛入、阻礙救援，當局亦正調查起火原因。