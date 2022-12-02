國泰工會發信要求重視待遇更表　下周二緊急大會商討　國泰稱會改善

【有線新聞】國泰空中服務員工會向公司發信要求重視員工待遇，國泰說航班陸續恢復，會改善值勤更表和航班選擇。

工會說員工疫情期間大幅減薪都留守崗位、共度時艱，但公司仍然縮減人手及縮短外站休息時間，提出訴求3個月未獲回應，下星期二會開緊急大會商討行動。

國泰回應說現時航班少，外站逗留的模式與以往不同，正努力調整更表，又說現時比較多即日往返的航班，暫時少長途航班。公司會有信心年底前運力恢復至疫情前三分一。