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國泰工會發信要求重視待遇更表 下周二緊急大會商討 國泰稱會改善
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2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】國泰空中服務員工會向公司發信要求重視員工待遇，國泰說航班陸續恢復，會改善值勤更表和航班選擇。
工會說員工疫情期間大幅減薪都留守崗位、共度時艱，但公司仍然縮減人手及縮短外站休息時間，提出訴求3個月未獲回應，下星期二會開緊急大會商討行動。
國泰回應說現時航班少，外站逗留的模式與以往不同，正努力調整更表，又說現時比較多即日往返的航班，暫時少長途航班。公司會有信心年底前運力恢復至疫情前三分一。
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