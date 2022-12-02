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本港新增9996宗確診 多11人死亡 包括五歲男童
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2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增9996宗新型肺炎確診個案，多11人死亡，包括一名五歲男童。
離世的五歲男童打過一針復必泰，是當局前一日公布的危殆個案。他星期一快測陽性，兩天後入院，出現腦水腫、
情況轉差，星期五離世。至於新增確診有9996宗，15間院舍呈報21名院友確診，學校呈報1192宗個案，11間學校有班別要停課7日。
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