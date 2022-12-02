《明報》刊曾志豪評論「白紙」示威　保安局斥混淆視聽、不得不防

【有線新聞】《明報》刊登傳媒人曾志豪的評論文章，關於近日內地示威及香港聲援活動，保安局批評文章混淆視聽，深表遺憾。

文章提及香港有人舉「白紙」聲援內地示威，問為何保安局局長鄧炳強認為是「顏色革命的雛型」，但內地的就只是群眾運動，又問為何愛國的內地生也會被教唆參與群眾運動。

保安局批評文章淡化香港出現不穩定的徵兆，將試圖煽動針對中央的活動與內地發生的「一些事情」刻意混為一談，降低市民對參與危害國安活動的警覺性，又說曾志豪曾透露已離開香港，形容有人死心不息，經常想危害國家和香港安全，或正在外地享受出賣香港和國家的政治紅利，市民不得不提防。