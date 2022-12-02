i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
《明報》刊曾志豪評論「白紙」示威 保安局斥混淆視聽、不得不防
i-Cable
2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】《明報》刊登傳媒人曾志豪的評論文章，關於近日內地示威及香港聲援活動，保安局批評文章混淆視聽，深表遺憾。
文章提及香港有人舉「白紙」聲援內地示威，問為何保安局局長鄧炳強認為是「顏色革命的雛型」，但內地的就只是群眾運動，又問為何愛國的內地生也會被教唆參與群眾運動。
保安局批評文章淡化香港出現不穩定的徵兆，將試圖煽動針對中央的活動與內地發生的「一些事情」刻意混為一談，降低市民對參與危害國安活動的警覺性，又說曾志豪曾透露已離開香港，形容有人死心不息，經常想危害國家和香港安全，或正在外地享受出賣香港和國家的政治紅利，市民不得不提防。
上一條影片
天氣凍起床千萬別立即出被窩 醫生警告易心肌梗塞、腦中風 想保命必做一個動作
下一條影片
【疫情速報】確診數字、強制檢測、防疫措施 相關消息不斷更新
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
Visit Japan Web最新版使用教學＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
大角咀海富苑男子頸傷不治 走廊曾傳呼救聲 有人一度爬出窗外