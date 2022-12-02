香港壁球公開賽　「一姐」蘿雲歌雅躋身四強

【有線新聞】香港壁球公開賽，世界「一姐」蘿雲歌雅晉級四強。

八強對排名40、日本的渡邊里美，淺綠色衫的蘿雲歌雅表示，首次較量遇到不少考驗，但幸好能夠及時調整。

首兩局都打到「刁時」，險勝14比12、12比10。這位世界第一的埃及球手第三局速戰速決，連取5分拉開後，再贏11比6，直落三局勝出，會與世界第三的夏瑪妮爭入決賽。