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香港壁球公開賽 「一姐」蘿雲歌雅躋身四強
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2022年12月02日
體育
新聞資訊
【有線新聞】香港壁球公開賽，世界「一姐」蘿雲歌雅晉級四強。
八強對排名40、日本的渡邊里美，淺綠色衫的蘿雲歌雅表示，首次較量遇到不少考驗，但幸好能夠及時調整。
首兩局都打到「刁時」，險勝14比12、12比10。這位世界第一的埃及球手第三局速戰速決，連取5分拉開後，再贏11比6，直落三局勝出，會與世界第三的夏瑪妮爭入決賽。
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