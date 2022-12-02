指選舉法複雜易令候選人犯無心之失　選管會主席陸啟康：研究修改

【有線新聞】選管會主席陸啟康說選舉法例非常複雜，例如涉及選舉廣告及開支，參選人可能會犯無心之失，會研究修改法例。

上任選管會主席3個月的陸啟康在傳媒聚會上，說選舉法例非常複雜，負責選舉的人員反映指引很難跟足，可能令參選人犯無心之失，會研究修例簡化、放鬆指引。他舉例說選舉廣告公開透明放上平台，申報選舉開支要求亦仔細，但「有些東西是否太離地都要想一想」，最重要符合公平、公正原則，但現時無具體方向如何修改。

去年選委會選舉，選管會用了14小時點票，備受批評，陸啟康認為時間長，但月中的立法會選委界補選，他不會設點票時間KPI以免施壓，「但說點票8小時當然不可以，點票4、5小時也要找出原因。」

除了點票時間，陸啟康亦提到投票時間是否需要那麼長。他說知道香港人工作時間長，但短時間投票未必令到少人投票，選管會要審視數據決定是否縮短點票時間，不會由他一言堂。

去年立法會地區直選投票率創回歸以來新低，陸啟康說投票率受不同情況影響，例如社會氣氛，形容自己是球證不是球員，多人來看球，球證執法更高興，但都要視乎戲碼，例如英國對法國或實力不太強的隊伍。

陸啟康出任法官27年，他說掌握選舉不是易事，曾經說錯投票站做投注站，選委會說錯成選管會，未來會繼續努力熟習運作。